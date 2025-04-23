Seyir halindeyken alev aldı

Sabah saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı yolunda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Geyikbayırı seferini yapmakta olan 521C tabelalı Evrensel M. K. idaresindeki halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.



Dumanları fark eden içerisinde yolcu bulunmayan halk otobüsü sürücüsü hemen otobüsten inerek yangına müdahale etmek istedi.



DEMİR YIĞININA DÖNDÜ



Halk otobüsü kısa sürede alev topuna dönerken, sürücünün müdahalesi yetersiz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlık ekiplerin müdahalesi ile alev topuna dönen otobüs söndürüldü.

Yangın sonrası demir yığınına dönen halk otobüsü çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

