Seyir halindeyken aracın motoru alev alev yandı
İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Otomobilde hasar oluştu.
Yangın, dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilin motor kısmında çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında otomobilin motor kısmı demir yığınına dönerken yaralanan olmadı.
Yangın nedeniyle trafiğe kapalı kalan cadde aracın kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik
- İstanbul Arnavutköy