Seyir halindeyken ateş açıldı, başından vurularak öldü

Minibüsüyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü.



Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda; Çepni- Hocalar yolunda minibüsüyle seyir halinde olan Sadettin Alıcı'ya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Başından vurulan Sadettin Alıcı, kamyonetiyle yol kenarına girerek durdu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Alıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.