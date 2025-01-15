Seyir halindeyken bıçaklı kavga: Bir ölü

R.K. idaresindeki otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kavakyolu mevkisinde seyir halindeyken araçta bulunanlar arasında tartışma çıktı.



Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan R.K, kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.