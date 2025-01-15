Seyir halindeyken bıçaklı kavga: Bir ölü

Erzincan'da seyir halindeki araçtaki kişiler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Seyir halindeyken bıçaklı kavga: Bir ölü

R.K. idaresindeki otomobil, -Sivas kara yolu Kavakyolu mevkisinde seyir halindeyken araçta bulunanlar arasında tartışma çıktı.

Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan R.K, kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Müdürlüğü Büro ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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