Seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı

Amasya’da seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı

’da seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı.

Boğazköy mevkisi Duruca yolu kavşağında dün akşam, İrfan K., yönetimindeki 05 M 0028 plakalı minibüsün, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanı fark eden sürücü, minibüsü yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi.

Seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı - 1

Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

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