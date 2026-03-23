Seyir halindeyken boğuluyordu. Kornaya basıp yardım istedi, imdadına polis yetişti

“POLİSİN 10 SANİYELİK MÜDAHALESİYLE HAYATA DÖNDÜM”

“Fatih Vatan Caddesi'nden Mahmutbey Gişeleri istikametine doğru gelirken, torpidoda olan şekeri ağzıma attım. Bir müddet sonra şeker boğazımda kaldı, o esnada yavaş yavaş nefessiz kalmaya başladım. Aracın dörtlülerini yakıp kendimi emniyet şeridine atmaya çalıştım. Nefessiz bir şekilde 300 metre araç sürdüm. O anda polisleri görünce kornaya basıp arabayı durdurdum ve polislerin yanına koştum.” diyerek yaşadıklarını anlatan Ekrem Özpınar, sözlerine şunları ekledi:

“Konuşamadığım için sırtıma vurmaya başladım, polis ekipleri boğuluğumu fark edince direkt beni kucakladığı gibi birkaç hamlede boğazımdaki şekeri çıkardı nefes almaya başladım. Polis memuru bu konuda eğitimli birisiydi. Bayram günü bir hayat kurtarılmış oldu. Polis memurunun 10 saniyelik müdahalesi ile hayata döndüm.”