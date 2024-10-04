Seyir halindeyken fenalaştı, kaza yapıp yaşamını yitirdi

Kocaeli’de yolda fenalaşarak kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.



Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi 530/1 Sokak’ta, 51 ADK 780 plakalı 3 tekerlekli motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Haydar D., fenalaştı.



Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Haydar D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.