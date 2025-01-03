Seyir halindeyken korku dolu anlar: TIR alev topuna döndü
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken tekstil malzemesi yüklü TIR'da yangın çıktı. Alev topuna dönüşen TIR, kullanılmaz hale geldi.
Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda seyir halinde olan T.A. yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü TIR, Damlama mevkisinde kupa kısmından alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, TIR’ı emniyet şeridinde park edip, araçtan indikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Bu sırada yangın hızla yayılırken, araç alev topuna dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. TIR, kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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