Seyir halindeyken korkutan kaza

Sivas-Malatya karayolunda M.Ö.'nün kullandığı araç, Malatya istikametine seyir halindeyken kavşağa girmek istedi.



Önünde seyretmekte olan E.K.'nin idaresindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta savruldu.



Araçlarda bulunan sürücüler ve Y.C., K.Y.Ö., ile A.Ö. isimli çocuk yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

