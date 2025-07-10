Seyir halindeyken korkutan kaza

Sivas’ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Seyir halindeyken korkutan kaza

-Malatya karayolunda M.Ö.'nün kullandığı araç, Malatya istikametine seyir halindeyken kavşağa girmek istedi.

Önünde seyretmekte olan E.K.'nin idaresindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta savruldu.

Araçlarda bulunan sürücüler ve Y.C., K.Y.Ö., ile A.Ö. isimli çocuk yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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