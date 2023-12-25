Seyir halindeyken mesajlaşan otobüs şoförü görevden uzaklaştırıldı

Muğla'da otobüs şoförünün trafikte seyir halinde cep telefonuyla mesajlaşmasını bir yolcu cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Sürücü görevden uzaklaştırıldı.

Seyir halindeyken mesajlaşan otobüs şoförü görevden uzaklaştırıldı

Dalaman Havalimanı'ndan yolcularını alan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUTTAŞ'ın (Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) yolcu otobüsünün sürücüsünün hareket ettikten sonra cep telefonuyla mesajlaşması bir yolcu tarafından kamerayla kaydedildi.

Yolcu, söz konusu görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Şikayet üzerine polis tarafından ceza uygulanan şoförün MUTTAŞ tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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