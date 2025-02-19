Seyir halindeyken yanan otomobilden atlayarak kurtuldu
Eskişehir'de seyir halinde yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü araçtan atlayarak kurtuldu. Refüje çarparak duran araç itfaiye tarafından söndürüldü.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde Fatih Y. idaresindeki 26 ACN 984 plakalı otomobil alev alev yanmaya başladı.
Seyir halindeki otomobilden atlayan Fatih Y. yaralandı. Sürücüsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, refüje çarparak durdu.
Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Fatih Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye otomobildeki yangını söndürdü.
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