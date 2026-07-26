Seyir tepesinde sır dolu katliam. 3 ölü

Adana 'nın Çukurova ilçesinde tabancayla Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44) seyir tepesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle uğradıkları silahlı saldırıda hayatlarını kaybetti.

Olay, Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe bölgesinde meydana geldi. Araçla Rüzgarlı Tepe mevkisine giden Demir, İlbey ve Yılmaz, bir süre sonra yanlarına giden 28 yaşındaki Osman A.’nın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.

İddiaya göre 2 erkeği araç içinde kadını ise aracın önünde vuran şüpheli bölgeden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Osman A.'yı silahıyla birlikte yakaladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.