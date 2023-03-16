Seyit Onbaşı (Kocaseyit-Seyit Ali) kimdir? Çanakkale Zaferi kahramanı Seyit Onbaşı'nın hikayesi

Çanakkale muharebeleri sırasında kaldırdığı 276 Kg.lik top mermisiyle ünlenen ve tarihe geçen Kocaseyit (Seyit Ali), 1889 yılında Balıkesir’in Havran ilçesinde yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Babası Cuburoğulları ailesinden Abdurrahman annesi ise aynı köyden Emine Kadın'ır. Aynı köyden Şakir kızı Emine ile evlenerek beş çocuğu dünyaya gelmiştir. Cumhuriyet döneminde 'Çabuk ' soyadını aldı.



Kocaseyit Askerlik çağına gelince pek çok yaşıtıyla birlikte üzerine topçu neferi olarak, Çanakkale'de bulunan ' Mecidiye Tabyası'nda görev alır. Düşman donanmasının 18 Mart 1915 tarihinde başlattığı deniz harekatında yaptıklarıyla tarihin seyrini değiştiren olaylardan birisini gerçekleştirir.