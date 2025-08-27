"Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu" sondaj kuleleri göreve başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu" adlı iki yeni sondaj kulesine ilişkin açıklama yaptı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Petrolleri (TPAO) ve Turkish Petroleum International A.Ş. (TPIC) arasında imzalanan protokol kapsamında, TPIC'in sondaj kulesi envanterinin yenilenmesi amacıyla iki yerli sondaj kulesi alınmasına karar verildi.



Bunun üzerine iki yerli firma ile bir üniversite, yerli imkanlarla tasarım, yazılım, donanım ve imalat için harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından "Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu" kuleleri imal edildi.



Böylece, Koca Yusuf TP1500'ün ardından enerji kulesi envanterine iki yeni yerli sondaj kulesi eklenmiş oldu.



ÖZELLİKLERİ NELER?

Her iki kule de 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip.

Toplamda 43,2 metre kule yüksekliği bulunan ekipmanların, masa yüksekliği ise 7,6 metre.

U-Frame Cantilever konstrüksiyon tipine sahip olan kulelerin kanca yükü 357 ton.

Hidrolik silindir kule kaldırma yöntemini içerisinde barındıran kuleler, 1500 HP kanca gücüne sahip. Ayrıca kulelerin kontrol sistemi, milli sondaj yazılımı ile çalışıyor.



SEYİT ONBAŞI VE NAİM SÜLEYMANOĞLU ŞIRNAK'TA



Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde Atak-3 kuyusunda sondaj faaliyetini başarıyla sürdürüyor.

Naim Süleymanoğlu Sondaj Kulesi ise Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın-71 kuyusunda sondaja devam ediyor.