Seyithan İzsiz kimdir? AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz'in biyografisi

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirtmişti. Seyithan İzsiz şimdi ise AK Parti'ye katıldı. Peki, Seyithan İzsiz kimdir?

Seyithan İzsiz kimdir? AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz'in biyografisi

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ersagun Yücel ile farklı partilerden 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Bu isimlere rozetlerini Erdoğan taktı. İşte, AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz'in biyografisi...

SEYİTHAN İZSİZ ?

Seyithan İzsiz, 1976 yılında Van'ın Çatak ilçesinde dünyaya gelmiştir.

İş insanı ve siyaset bilimcisi olarak tanınan İzsiz, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini tamamlamış, yüksek lisansını ise İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Seyithan İzsiz, 2014 yılında Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, 2018 yılında milletvekili aday adaylığı ve 2019 yılında Esenyurt Belediye Başkan aday adaylığında bulunmuştur.

28. Dönemde İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak görev yaparken 14 Haziran 2024 tarihinde partisinden istifasını duyurmuştu.

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