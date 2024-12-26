Şeyma öğretmen kaza kurbanı

Afyonkarahisar'da güzel sanatlar ve resim öğretmeni Şeyma Candan, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şeyma öğretmen kaza kurbanı

'da M.E. (26) idaresindeki kamyonet, Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyma Candan'a (23) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Şeyma Candan'ın mahallede bulunan özel bir okulda güzel sanatlar ve resim öğretmeni olarak çalıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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