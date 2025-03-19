Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl kimdir?

15 Şubat 1982 doğumlu Merthan Açıl, Bakırköyspor altyapısında futbola başladı ve ardından profesyonel takıma yükseldi. Burada iki sene oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Burada dört sene oynadı ve 2005-06 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor'a kiralandı. 2006-07 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2011-12 sezonunun devre arasında kulüpten ayrılarak Adanaspor ile sözleşme imzaladı.



2015-16 sezonunda Adanaspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Açıl, 2016-17 sezonu başında, 1. Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor'a transfer oldu. Son olarak Erzurumspor formasıyla Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Açıl, aktif futbol kariyerini noktaladı. Bir dönem İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’de görev alan Açıl, spor dünyasındaki faaliyetlerini sürdürüyordu.