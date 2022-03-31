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Şeyma ve Hasan'ın katil zanlılarına hırsızlık soruşturması

Kırşehir'de 4 belediye çalışanı hakkında hırsızlık iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çalışanlardan ikisi Şeyma Demir ile Hasan Aydoğan'ı öldürdükleri iddiasıyla tutuklanmıştı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 23:45

Şeyma ve Hasan'ın katil zanlılarına hırsızlık soruşturması

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'de, aralarında 2 cinayet şüphelisinin de bulunduğu 4 belediye çalışanı hakkında mazot ve kamera kayıt cihazı hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adli soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, yaklaşık iki hafta önce Kırşehir Belediyesinin deposundan mazot ve güvenlik kamerası kayıtlarının tutulduğu cihazın çalındığı belirlendi.

Yapılan idari soruşturmada, olaya karışanların, kentte bir süre önce kaybolan Şeyma Demir ile Hasan Aydoğan'ı öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Kırşehir Belediyesi güvenlik görevlileri Şefik E. ve Sami A'nın da aralarında olduğu 4 personel olduğu tespit edildi.

Belediye tarafından, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına 28 Mart'ta suç duyurusunda bulunulması üzerine, 4 şüpheli hakkında "hırsızlık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Kırşehir'de Şeyma Demir ile Hasan Aydoğan'dan haber alamayan ailelerinin 25 Mart'ta kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti.

Gençleri öldürdükleri iddia edilen Şefik E. ve Sami A, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından gözaltına alınmış, çıkarıldıkları adli makamlarca "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmıştı.

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