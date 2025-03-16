Şeyma'nın şüpheli ölümü: 14. kattan düştü, sevgilisi tutuklandı

Evde uyur halde bulunan ve Şeyma Gökçe Kayahan'ın birlikte yaşadığı sevgilisi olduğu öğrenilen Hüseyin U. (28) ekipler tarafından gözaltına alındı. Hüseyin U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara 'nın Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir binanın 14'üncü katından Şeyma Gökçe Kayahan (31) adlı kadının aşağı düştüğü bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?



Şüpheli Hüseyin U.'nun polise verdiği ilk bilgide, Şeyma ile 1 aydır sevgili olduklarını, olay öncesi tartışmalarının ardından barıştıklarını, daha sonra kendisinin rahatsızlığı nedeniyle reçeteli ilaç alarak uyuduğunu, bu nedenle polis zile bastığında kapıyı açamadığını ve olay hakkında bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair soruşturmanın devam ettiği bilgisi edinildi.