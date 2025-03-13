Şeytani planla vurgun: Kadınlara ilaç verip hamile gösterdi, sahte kürtajla dolandırdı

Şırnak’ta ilaç verdiği kadınları, sahte kürtaj işlemleriyle dolandıran doktor tutuklandı.



Kadın Doğum Uzmanı İ.B.’nin, çok sayıda kadından para alarak hamile tedavisi adı altında sahte işlemler uyguladığı, bir süre sonra bu hastalara “Bebek anne karnında öldü.” diyerek sahte kürtaj işlemleri yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

FETÜSLER, MAĞDURLARA AİT DEĞİL



Harekete geçen polis, 12 mağdurun ifadesini aldı. Ayrıca DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edildi.



HAMİLELİK TESTLERİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR VERDİ



Doktor İ.B.’nin ayrıca kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği, bu ilaçların hamilelik testini etkilediği bilirkişi raporunda yer aldı.