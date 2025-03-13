Şeytani planla vurgun: Kadınlara ilaç verip hamile gösterdi, sahte kürtajla dolandırdı
Şırnak’ta kadınlara ilaç verip, hamilelik testlerinin pozitif çıkmasını sağlayan bir doktor, kadınları “Bebek karnında öldü.” diyerek sahte kürtajlarla dolandırdı.
Şırnak’ta ilaç verdiği kadınları, sahte kürtaj işlemleriyle dolandıran doktor tutuklandı.
Kadın Doğum Uzmanı İ.B.’nin, çok sayıda kadından para alarak hamile tedavisi adı altında sahte işlemler uyguladığı, bir süre sonra bu hastalara “Bebek anne karnında öldü.” diyerek sahte kürtaj işlemleri yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.
FETÜSLER, MAĞDURLARA AİT DEĞİL
Harekete geçen polis, 12 mağdurun ifadesini aldı. Ayrıca DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edildi.
HAMİLELİK TESTLERİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR VERDİ
Doktor İ.B.’nin ayrıca kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği, bu ilaçların hamilelik testini etkilediği bilirkişi raporunda yer aldı.
ÜÇ İLDE OPERASYON YAPILDI, DOKTOR TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Şırnak, Aydın ve İzmir’de eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Doktor İ.B. ile üç klinik çalışanı, gözaltına alındı.
İşlemleri sonrası İ.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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