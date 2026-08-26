"Şeytantepe" belgeseline soruşturma
26.08.2026 17:49
Son Güncelleme: 26.08.2026 17:56
Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapıldıktan 19 gün sonra ölü bulunmuştu.
Narin Güran cinayetini konu alan “Şeytantepe” belgeseli hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT’ın başvurusu üzerine, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında “Şeytantepe” belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı.
Kesinleşmiş yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantıları araştırılıyor.
NARİN GÜRAN CİNAYETİ
Ülkeyi sarsan Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra öldürülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin ile ilgili davada aileden 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan komşuları ise 17 yıl hapis cezası almıştı.
8 yaşındaki kız, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. 21 Ağustos 2024 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapıldıktan 19. gün sonra ölü bulundu.
Tutuklananlar arasında anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar da bulunuyor.
Narin'in cansız bedeni, dere yatağında bir çuvalda, üzeri taşlarla kapatılmış haldeydi. Otopside, Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Aracında Narin'e ait DNA örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.
Aileden bu 3 kişiye "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
evzat Bahtiyar, ikinci davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den 4 yıl 6 ay ceza aldı. Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin’i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu.
Ancak Yargıtay, kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını isteyip kararı bozdu. Nevzat Bahtiyar, ikinci davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Cinayete ilişkin "suçluyu kayırma"dan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.