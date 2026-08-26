"Şeytantepe" belgeseline soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT’ın başvurusu üzerine, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında “Şeytantepe” belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı.

Kesinleşmiş yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantıları araştırılıyor.



NARİN GÜRAN CİNAYETİ



Ülkeyi sarsan Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti.



Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra öldürülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin ile ilgili davada aileden 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan komşuları ise 17 yıl hapis cezası almıştı.

8 yaşındaki kız, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. 21 Ağustos 2024 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapıldıktan 19. gün sonra ölü bulundu.