"Şeytantepe" belgeseline soruşturma. 31 kişinin para hareketleri incelenecek

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının “Şeytantepe Belgeseli”ne ilişkin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK ) yazı gönderdi.

Narin Güran cinayetinin yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları kapsamında sürdürülen soruşturmada, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin bağlantıları ve para hareketlerinin yanı sıra dezenformasyon faaliyetlerinin olası finansal boyutunun da araştırıldığı öğrenildi.

Elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği, hakkında işlem yapılacak kişi sayısının da bu incelemelerin ardından netleşeceği belirtildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Ülkeyi sarsan Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra öldürülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin ile ilgili davada aileden 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan komşuları ise 17 yıl hapis cezası almıştı.

8 yaşındaki kız, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. 21 Ağustos 2024 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapıldıktan 19. gün sonra ölü bulundu.

Narin'in cansız bedeni, dere yatağında bir çuvalda, üzeri taşlarla kapatılmış haldeydi. Otopside, Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Aracında Narin'e ait DNA örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.

Aileden bu 3 kişiye "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den 4 yıl 6 ay ceza aldı. Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin’i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu.

Ancak Yargıtay, kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını isteyip kararı bozdu. Nevzat Bahtiyar, ikinci davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayete ilişkin "suçluyu kayırma"dan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.