Seyyar balıkçı, tartıştığı servis şoförünü öldürdü: "Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın"

Tekirdağ'da seyyar balıkçılık yapan N.Y., tartıştığı servis şoförü Tolga Çelik’i bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından N.Y., çevrede bulunanlara "Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın" diye seslendi.

Seyyar balıkçı, tartıştığı servis şoförünü öldürdü: "Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın"

'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balıkçılık yapan N.Y. ile servis şoförü Tolga Çelik arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Seyyar balıkçı, tartıştığı servis şoförünü öldürdü: "Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın" - 1 Servis şoförü Tolga Çelik

Kavga sırasında N.Y., üzerinde taşıdığı bıçakla Çelik’i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çelik kanlar içinde yığılırken, N.Y. ise çevrede bulunanlara 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye seslendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince  Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde kaldırılan Tolga Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis N.Y.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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