Seyyar kokoreç minibüsü küle döndü
Bursa'da seyyar kokoreç minibüsünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan seyyar kokoreç minibüsünde yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Aracın yandığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.