Seyyar mantar 12 kişiyi hastanelik etti

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi’nde yaşayan 3 aileden, 3 erkek ve 9 kadın, dün gece karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.



Acil serviste yapılan ilk müdahalede zehirlendikleri belirlenen 12 kişi tedaviye alındı. Doktorların görüşmelerinde 3 ailenin de mahallede seyyar satıcıdan aldıkları mantarı yediği belirlendi.



Hastanede tedavileri devam eden kişilerin, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.



Tedavisi süren kişilerden Fevzi Aydemir (67), “Köye giderken bir marketin yanında seyyar satıcıda köyde yetişen salataların yanında mantar vardı. Hiç bu sene mantar almamıştık. Dedik ki mantarlardan alıp yiyelim. Kendi topladığımız mantarları yemedik, seyyar satıcıdan aldığımız mantarları akşam 20.00’de yedik gece saat 4'te eşim kızım hep birlikte kıvranmaya başladık. Önce mantardan olduğunu düşünmedik. Sonra mantarlar aklımıza gelince biz zehirlendik herhalde deyip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Ambulans kızımı aldı, biz de özel araçla buraya geldik. Hastanede saat 06.30 civarlarında müdahale ettiler. Allah razı olsun. Çok sıkıntı çektik. Satın alacağınız mantarlara dikkat edin. Sokaktan mantar almayın. Bundan sonra yemeyi boşver mantar almayacağım. Mantar benim için bitti. Bizimle aynı yerden mantarı alan aileler, onlar da buraya zehirlenmiş şekilde geldiler.” dedi.

