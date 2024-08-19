Seyyar satıcı ile müşteri arasındaki pahalı ürün tartışması kanlı bitti

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Avukat Sokak çıkışında kaldırım üzerinde çeşitli hırdavat ürünleri satan M.G. ile müşteri O.Y. arasında “pahalı ürün” tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Çıkan kavgada O.Y. kol kısmına aldığı bıçak darbesiyle, M.G. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan biri Turgut Özal Tıp Merkezi'ne diğer yaralı ise Battalgazi ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay yerinde inceleme yapan ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak buldu.



Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.