Seyyar satıcı ile müşteri arasındaki pahalı ürün tartışması kanlı bitti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde seyyar satıcı ile müşteri arasında “pahalı ürün” tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Seyyar satıcı ile müşteri arasındaki pahalı ürün tartışması kanlı bitti

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Avukat Sokak çıkışında kaldırım üzerinde çeşitli hırdavat ürünleri satan M.G. ile müşteri O.Y. arasında “pahalı ürün” tartışması nedeniyle çıktı.

Çıkan kavgada O.Y. kol kısmına aldığı bıçak darbesiyle, M.G. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan biri Turgut Özal Tıp Merkezi'ne diğer yaralı ise Battalgazi ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak buldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Tamir için verilen aracı parçaladı, bagajda yakalandı

Tamir için verilen aracı parçaladı, bagajda yakalandı

Dereye uçan motosikletli turist öldü

Dereye uçan motosikletli turist öldü

Kağıthane'de Filistinli iş adamına susturuculu silahla suikast: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Kağıthane'de Filistinli iş adamına susturuculu silahla suikast: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Muğla'daki yangınlar üreticiyi de vurdu

Muğla'daki yangınlar üreticiyi de vurdu

Hamas'tan Türkiye'ye bilgilendirme: ABD müzakerelere ilişkin pembe tablo çiziyor

Hamas'tan Türkiye'ye bilgilendirme: ABD müzakerelere ilişkin pembe tablo çiziyor

Hatay'da 25 yaşındaki genç serinlenmek için girdiği gölette boğuldu

Hatay'da 25 yaşındaki genç serinlenmek için girdiği gölette boğuldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...