Seyyar satıcı ve fırıncı arasında pide kavgası

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde seyyar satıcı aracıyla caddedeki fırının önüne geldi.

Satıcı, pide almak için sırada bekleyen vatandaşlara pide satmak istedi. Fırın sahibinin satıcıya tepki göstermesi üzerine iki kişi arasında tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü.



Fırın sahibi "Sen bunu yapamazsın" diyerek seyyar satıcıya bağırdı. Bu sırada vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi.