Seyyar satıcıdan satılık kaldırım!

Antalya'da kaldırımların seyyar satıcılar tarafından satılması tepkiye neden oldu.

Türkiye'de önemli bir kültür olan semt pazarından alışveriş yapmak, son dönemlerde turizm kenti Antalya'da bazı sorunları beraberinde getirdi.



Merkez Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçelerindeki yaklaşık 130 semt pazarının etrafı da seyyar satıcılarla doldu.

Kayıt altında olan ve vergisini veren pazar esnafı satışlarının düşmesi nedeniyle seyyar tezgahlardan şikayetçi oluyor.



Sebze, meyve ve kıyafet satan seyyar satıcılar işgal ettikleri kaldırımları sahiplenmiş durumda. Son olarak kaldırımdaki tezgahların, para karşılığı el değiştirmesi tepkileri artırdı.

Söz konusu tezgahların 2 bin lira ile 17 bin 500 lira arasında devredildiği iddia edildi.