Seyyar satıcılar iki zabıtayı bıçakladı
Çankırı'da zabıta ekipleriyle tezgah açmak isteyen kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İki zabıta memuru bıçakla yaralandı.
Çankırı'da zabıta memurlaryla seyyar satıcıların "tezgah açma" tartışması kanlı bitti.
Olay akşam saatlerinde Mimar Sinan mahallesi Cumhuriyet Mektep Sokak’ta meydana geldi.
Çankırı Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleriyle sokakta izinsiz tezgah açmak isteyen 1’i kadın, 5 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü, zabıta memurları İ.B. ve B.İ. bıçakla yaralandı.
Yaralı zabıtalar Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan 5 şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
