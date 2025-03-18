Seyyar satıcıların yer kavgası

Haşimiye Meydanı'nda aynı bölgede acı biber satış yapan iki seyyar satıcı arasında yer tartışması çıktı.



Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Birbirine tekme, tokat, bıçak ve sopayla saldıran satıcıları, çevredekiler güçlükle ayırdı.



Kavgada üç kişi yaralanırken ihbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.



Olayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.