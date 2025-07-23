Seyyar satıcıya zabıtadan sokak ortasında dayak

Güzelyalı Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan Ahmet Serdar Koyğun ile tezgahına el koymak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine zabıta ekipleri, Koyğun’a saldırırken yüzüne de biber gazı sıktı. Olayı gören ve yardım etmek için araya giren bir vatandaşın da darbe aldığı öğrenildi.