Seyyar satıcıya zabıtadan sokak ortasında dayak

İzmir'in Konak ilçesinde zabıta ekipleri, bir seyyar satıcıyı dövüp yüzüne biber gazı sıktı.

Seyyar satıcıya zabıtadan sokak ortasında dayak

Güzelyalı Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan Ahmet Serdar Koyğun ile tezgahına el koymak isteyen Büyükşehir Belediyesi’nde görevli ekipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine zabıta ekipleri, Koyğun’a saldırırken yüzüne de biber gazı sıktı. Olayı gören ve yardım etmek için araya giren bir vatandaşın da darbe aldığı öğrenildi.

Seyyar satıcıya zabıtadan sokak ortasında dayak - 1 Meydana gelen olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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