Seyyar tezgahta sahte içki satarken yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyyar tezgahta pet şişelerde sahte içki satışı yapıldığı tespit edildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Seyyar tezgahta sahte içki satarken yakalandı

Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Yeni Karaman Mahallesi'nde açık alanda kurulan seyyar tezgahta sahte içki satışı yapıldığı ihbarı aldı.

Harekete geçen zabıta ekipleri, S.Y'ye (61) ait seyyar tezgahta yaptığı denetimde, pet şişelere doldurulmuş satışa hazır sahte içki ele geçirdi.

Zabıta ekipleri, hakkında işlem yaptıkları S.Y. ve ele geçirilen sahte içkileri polis ekiplerine teslim etti.

S.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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