Sezaryen doğum sonrası şüpheli ölüm. Doktor tutuklandı
17.07.2026 09:21
Edanur Yaman'ın ölümüne ilişkin incelemeler sürüyor.
Şanlıurfa'daki özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra rahatsızlanan Edanur Yaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanenin kadın doğum uzmanı tutuklandı.
Şanlıurfa'da 14 Temmuz Salı günü doğum sancıları başlayan Edanur Yaman, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Sezaryen doğumun ardından kadının durumu ağırlaştı.
ANNE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ertesi gün, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Harran Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen Edanur Yaman, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı.
DOKTOR TUTUKLANDI
Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Münevver Z.D. gözaltına alındı.
İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen doktor "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.
Edanur Yaman'ın ölümüne ilişkin incelemeler sürüyor. Hastanın kesin ölüm nedeni Adli Tıp ve tıbbi bilirkişi incelemeleri sonucunda belirlenecek.