Sezaryen doğum sonrası şüpheli ölüm. Tutuklanan doktor serbest bırakıldı

Şanlıurfa 'da özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra rahatsızlanan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay 14 Temmuz'da kentteki özel bir hastanede meydana geldi. 27 yaşındaki Edanur Yaman, hamilelik sürecinde gittiği hastanede sezaryen doğum için ameliyata alındı.

İddiaya göre genel anestezi sırasında genç kadın fenalaştı. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi ancak Edanur Yaman yoğun bakımda tedaviye alındı.

ANNE YAŞAMINI YİTİRDİ, DOKTOR TUTUKLANDI

Durumu ağırlaşan kadın Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ancak kurtarılamadı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Münevver Z.D. gözaltına alındı. Zanlı, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

ŞANLIURFA TABİP ODASI'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Tabip Odası, süreci en başından itibaren takip ettiklerini belirterek soruşturmanın tutuksuz bir şekilde sürdürülmesini talep etti.

Açıklamada "Bilirkişi raporları tamamlanmadan ve illiyet bağı kurulmadan hekimin tutuklanması masumiyet karinesine aykırıdır." denildi.

TUTUKLANAN DOKTOR İTİRAZ ÜZERİNE SERBEST

İtiraz üzerine doktor serbest bırakıldı. Edanur Yaman'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMAYA MÜDAHİL OLDU

Sağlık Bakanlığı da, yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmaya müdahil oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle yürütülecek ceza soruşturmalarının, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan köklü değişiklikler neticesinde özel bir izin prosedürüne tabi kılındığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen Ek Madde 18 uyarınca, kamu veya özel sağlık kurumlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak soruşturmaların, Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun soruşturmaya izin vermesi halinde yürütülebildiğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla, bir muhakeme şartı olan soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık meslek mensubu hakkında adli süreç başlatılamayacak ve koruma tedbirlerine karar verilemeyecektir. Bakanlığımızca Şanlıurfa'da bir özel hastanede tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle gerçekleşen ve vatandaşın vefatı ile sonuçlanan iş ve işlemler nedeniyle başlatılan soruşturmaya yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımızca müdahil olunmuştur."