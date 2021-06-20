ABD'nin talebiyle tutuklandı, 5 maddede Sezgin Baran Korkmaz olayı

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle dün Avusturya'da tutuklandı.



Son dönemde hakkındaki iddialarla adı sık sık gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Neyle suçlanıyor?



SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?



Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding’in kurucu CEO’su. SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketi olarak faaliyet gösteriyor.



NEYLE SUÇLANIYOR?



Korkmaz hakkında 6 ay önce yakalama kararı çıkarıldı. Firari Korkmaz hem Türkiye hem de ABD tarafından kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından aranıyordu Hakkında İNTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.



Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili suç iddiasına önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK raporunda yer verildi.



ABD'den elde edilen haksız kazancın, Sezgin Baran Korkmaz ve sahibi olduğu şirketlerce banka işlemeri aracılığıyla aklamaya çalışıldığı belirtildi.

Çok sayıda banka işlemiyle şirket hesaplarına aktardığı öne sürüldü.



Korkmaz'ın kara para aklamayı, şirket çalışanlarının hesaplarına yatırarak yaptığı da iddialar arasındaydı.



YURT DIŞINA NE ZAMAN KAÇTI?



MASAK'ın raporu 28 Aralık 2020'de çıktı. Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçmıştı.



MASAK raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldı.



Korkmaz ile birlikte bazı şirket çalışanları hakkında da 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.. İddianame İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafındna kabul edildi.



Adalet Bakanlığı tarafından uluslararası polis teşkilaı İNTERPOL'den Kırmızı Bülten çıkarılması istendi, talep kabul edildi..



NEDEN ABD'DE DE ARANIYOR?



Korkmaz hakkında ABD'de de haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunuyordu.

MASAK tarafından 28 Eylül 2020'deki raporda Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD'de bulunan bir kısım şahıslarla kurduğu irtibatlar sayesinde, elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurdukları veya sonradan yöneticisi sıfatıyla yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları belirtiliyor.

Toplam 46 ayrı suçlamayla itham edilen sanıkların ABD hazinesinden 511 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve haksız kazançlarını Sezgin Baran Korkmaz ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına ve şirketlerin hesaplarına aktardıkları öne sürülüyor.

İKİ KADREŞ MAHKUM OLMUŞTU



ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. ‘Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Korkmaz'a yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.



Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in Korkmaz'ın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti.



HANGİ ÜLKEYE İADE EDİLECEK?



Korkmaz'in hangi ülkeye iade edileceği Avusturya'daki sürecin ardından netleşecek. Mahkeme zanlı ile ilgili belgeleri inceleyecek, iade şartlarının oluştuğu kanaatine varılması durumunda işlemlere başlanacak.