Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi isteniyor: ABD mal varlığı listesini paylaştı

Hem Türkiye, hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından aranan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı.



İstanbul Havalimanı üzerinden 5 Aralık'ta yurtdışına giden Korkmaz, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.



Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, iade sürecinin başlatıldığını duyurdu. Büyükelçi Ceyhun, "Söz konusu şahıs, 19 Haziran'da günü Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıktaki bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana'ya getirildi. Halihazırda Viyana eyalet ceza mahkemesinde bulunmakta ve hakim karşısına çıkmayı beklemekte" dedi.



ABD'DE DE KORKMAZ'IN İADESİNİ İSTİYOR



Korkmaz ABD'de de aranan bir isim. Haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan bilgilere göre Korkmaz'ın yakalanması ABD'nin talebi üzerine gerçekleşti. Utah Başsavcılığı ülkede devam eden Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen davasına Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı listesini de koydu.

Lev Aslan Dermen ve Jacob Kingston

Mahkemeden bu varlıklara el konulması istendi. Yayımlanan 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz’ın ABD’de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi.



İŞTE SBK'NIN MAL VARLIĞI LİSTESİ



SBK’nın kara parayla elde ettiği varlıkların Amerikan hazinesine devri isteniyor. Listede yer alan varlıklar Korkmaz'ın servetinin sadece bir kısmı. ABD kara para aklamayla alınan mal varlıklarını paylaştı.



Mahkeme hakimine sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine devriyle ilgili yapılacak duruşmada tüm iddialarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi. Başsavcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Sezgin Baran Korkmaz’a ait, el koyulup Amerikan hazinesine devri istenen mal varlıklarının listesi şöyle;



- Bodrum Torba’daki Kervansaray Oteli

- TC YYA kuyruk numaralı SBK’ya ait Bombardier Global uçak

- Mega Varlık Yönetimi AŞ’nin tüm mal varlığı

- SBK’nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı ‘Queen Anne’ yatı

- SBK’nın Lüksemburg’daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı

- Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye’deki altı arsa:

- İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 5- 198 metrekare

- İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 6- 225,75 mt2

- İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 7- 276,25 mt2

- Türkiye merkezli SBK Holding AŞ’ye devredilen tüm mülkler, yatırımlar ve varlıklar dahil SBK Holding AŞ'nin sahip olduğu her türlü ayni ve şahsi mal

-Türkiye’deki Biofarma İlaç AŞ’ nin tüm mal ve varlıkları

-Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu enerji şirketi Washakie tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde gönderilen 4 milyon dolar tutarındaki havale

-Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu diğer enerji şirketi Noil Energy tarafından 13 Ocak 2016 tarihinde gönderilen 3 milyon 810 bin dolar tutarındaki havale

-SBK Holding AŞ ve davalılar veya bağlı kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler

-SBK Holding AŞ’ye aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi kontrolü altında mal ve paralar

-Washakie tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde transfer edilen 10 milyon dolar

-Noil Energy Group tarafından 17 Şubat 2016 tarihinde transfer edilen 3miyon 885 bin 135 dolar

-25 Mart 2016 tarihinde SBK Holdings, USA, Inc tarafından transfer edilen 458 bin dolar

-SBK Holdings,USA, Inc. tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar

-11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc. tarafından transfer edilen 15 milyon dolar

-SBK Holdings USA, Inc. Tarafından 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolar

-Belize Banque Serbest Bölgesi'nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsa

-Doğan Doğan'ın (Türkiye) tarafından satın alınan veya dolandırıcılık gelirlerine ilişkin her türlü mal varlığı

-SBK Holdings USA, Inc.'e verilen 12 milyon dolarlık senet

-SBK Holdings USA Inc’e ait ABD’deki tüm varlıklar ve yatırımlar

-Stone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret'in satın aldığı her türlü mal varlığı



KARAR AVUSTURYA MAHKEMESİNİN



Korkmaz'in hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya yargısı karar verecek. Mahkeme zanlı ile ilgili belgeleri inceleyecek, iade şartlarının oluştuğu kanaatine varılırsa işlemlere başlanacak.



Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili suç unsuruna Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK raporunda yer verildi.

Soldan sağa: Isaiah Kingston ve Jacob Kingston kardeşler

ABD'de elde edilen haksız kazancın, Korkmaz ve sahibi olduğu şirketlerce banka işlemleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirtildi. Rapor 28 Aralık 2020'de çıktı ancak Korkmaz 5 Aralık'ta yurt dışına çıkmıştı.



MASAK raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



Korkmaz ile birlikte bazı şirket çalışanları hakkında da 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Adalet Bakanlığı'nın başvurusuyla uluslararası polis teşkilatı INTERPOL'den kırmızı bülten çıkarıldı.