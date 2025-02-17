Sezin'in ölümüne neden olan sürücüye elektronik kelepçe cezası!

Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde 10 yaşındaki Sezin Sezgin, annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin’e, 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hülya Ö.’nün kullandığı otomobil çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sezgin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hülya Ö., ifadesinde, “Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak bir yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık bir yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta." dedi.



Önüne birinin atladığını gördüğünü ama çocuk olduğunu görmediğini ifade eden Hülya Ö.,n "Bir şeye çarptığımı anlasam da neye çarptığımı anlamadım. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu." savunmasında bulundu.

"ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSAYDIN"



Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Hülya Ö.’ye ev hapsi verildi. Ayrıca Hülya Ö.’nün, anne Ece Sezgin’e (33) "Çocuğuna sahip çıksaydın" dediği anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.