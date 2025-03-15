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Sezonun ilk turistlerine çiçekli karşılama

Yaz ayları yaklaştı, Muğla’nın Dalaman ilçesine İngiltere’den sezonun ilk turist kafilesi geldi. Turistler çiçeklerle karşılandı.

Sezonun ilk turistlerine çiçekli karşılama

'nın Dalaman ilçesine İngiltere'den sezonun ilk turist kafilesi geldi.

İngiltere'den YDA Dalaman Havalimanı'na inen kafile için karşılama töreni düzenlendi.

Kafiledeki 149 yolcuya havalimanı yetkilileri çiçek verildi.

Çeşitli ikramlarda bulunulan İngiliz turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere hareket etti.

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