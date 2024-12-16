SGK borcu olan 6 belediyeye haciz

SGK prim alacakları için düğmeye bastı.



İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin büyükşehir belediye başkanlıkları ile Şişli Belediyesi'nin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına haciz için harekete geçildi.

Borç tutarının 11,7 milyar lira olduğu bildirildi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Gelsin, vız gelir tırıs gider. SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş, katlanmış, faizlenmiş, hiç almamışsın, bir kerede CHP'den faiziyle alacaksın. Hizmeti durdurmaya çalışıyorlar." dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da karara şu sözlerle tepki gösterdi:



"Neymiş haciz koyacakmış. CHP'li belediyeler 7-8 ayda mı borç yaptı? Ya biz AK Parti'li belediyelerin borcunu ödüyoruz."



Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından açıklama yaptı, tüm uzlaşma ve mahsuplaşma taleplerinin reddedildiğini söyledi.



Yavaş, "Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur." dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de haciz işlemine dair e-Tebligat kendilerine ulaşınca yapılandırma başvurusu yaptıkları öğrenildi. Belediyeden yapılan açıklamada SGK ile 2 şirket için yapılandırma kararı alındığı, 3 şirket için de sürecin devam ettiği duyuruldu. Açıklamada "Haciz işlemi bulunmamaktadır." denildi.

