SGK borcu olan belediyeler için haciz işlemleri başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu olan belediyelere ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK'ya prim borçlarına ilişkin soru üzerine, 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar, 96 milyar lira olan belediyelerin SGK borçlarının şu an 160 milyara ulaştığını dile getirdi.



Ödenmeyen sigorta primleri için her gün faiz işlediğine dikkati çeken Işıkhan, "Tüm belediyelerimize eşit bir şekilde yaklaşıyoruz, hiçbir şekilde parti ayrımı gözetmeksizin SGK'nın prim tahsilatını gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi.



Küçükçekmece Belediyesi'nin 1 milyar 65 milyon liralık borcuna karşılık gayrimenkul teklifini kabul ettiklerini ve tahsilatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Işıkhan, "Burada o belediye, şu belediye diye biz bakmıyoruz. Ben 85 milyonun bakanıyım. Benim en önemli amaçlarımdan bir tanesi belediyelerimizin SGK'ya olan prim borçlarının ödenmesidir." diye konuştu.

HACİZ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI



"İlk 10 belediyeyi, 1 milyar küsur borcu olan belediyeleri açıklamıştık." değerlendirmesinde bulunan Işıkhan, "Haciz getirme sürecini de gerçekleştirdik. Ancak daha önce attığımız adımları da değerlendirmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.



81 ildeki SGK il müdürlüklerinin bu belediyelerle birebir iletişime geçmelerine rağmen hala borcunu ödemeyen belediyelerin olduğunu da sözlerine ekleyen Işıkhan, "Özellikle Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerimiz, banka mevduat hesaplarına haciz koyarak ve diğer yöntemleri yasanın bize vermiş olduğu, mevzuatın bize verdiği yetkiye dayanarak da biz haciz işlemlerini gerçekleştirdik." dedi.

GENELGE İLE BÖYLE BİR SÜREÇ YAŞANMAYACAK

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile artık belediyelerin prim borçlarını, iştiraklerinin, ilgili kuruluşlarının prim borçlarını kaynağından tahsil edeceklerini de dile getirdi.