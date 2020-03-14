SGK, corona virüs tedbirleri kapsamında 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

Özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.

14.03.2020 - 19:18 | Son Güncelleme : 14.03.2020 - 19:22

SON DAKİKA son dakika yeni 2020.jpg

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...