SGK, corona virüs tedbirleri kapsamında 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek
Özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.
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14.03.2020 - 19:18| Son Güncelleme : 14.03.2020 - 19:22
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