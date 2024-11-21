SGK İl Müdürlüğü bahçesinde şüpheli çanta paniği

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde bulunan SGK Antalya İl Müdürlüğü bahçesinde bir sırt çantası gören kurum güvenliği güvenlik kameralarını inceledikten sonra kimliği belirsiz bir şüphelinin sırt çantası ile SGK İl Müdürlüğü bahçesine girdiğini ve birkaç dakika sonra çantasız bir şekilde ayrıldığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Öğlen arası olması nedeniyle kurum içerisinde vatandaş bulunmazken tedbir amaçlı olarak içeride bulunan personel de binadan çıkartıldı.



Olay yerine gelen bomba imha ekibinde görevli uzmanlar ilk olarak şüpheli çantayı dürbün ile uzaktan kontrol etti.

FÜNYE İLE PATLATILDI



Sinyal kesiciyi devreye sokan bomba imha uzmanları, ardından özel kıyafeti giyerek çantanın yanına gitti.



Bomba imha uzmanı tarafından fünyenin yerleştirilmesinin ardından çanta kontrollü bir şekilde patlatıldı.



Fünye ile patlatılan çantanın içerisinden kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.