SGK müdürü kaza kurbanı
Kütahya’nın Gediz ilçesinin SGK İlçe Müdürü Celalettin Ateş, kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Kaza, bir süre sonra yoldan geçen bir sürücü tarafından fark edildi.
Kütahya’da SGK Gediz İlçe Müdürü trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Kaza, Kütahya-Gediz karayolu 26’ncı kilometresindeki Kireç köyü yakınlarında meydana geldi.
SGK Gediz İlçe Müdürü Celalettin Ateş’in kontrolünü yitirdiği 11 UC 511 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Bir süre sonra yoldan geçen bir araç sürücüsü, kazayı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ateş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Kütahya Gediz
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Kütahya
- Sgk