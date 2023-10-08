SGK personel alımı başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumuna 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında olacak. İşte, SGK personel alımına dair ayrıntılar...



KPSS-2023/6 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.



Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.



Tercih işlemleri, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.



BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



SGK personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı.



Sonuçların, başvuruların tamamlanması ile yakın zaman içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi beleniyor.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

