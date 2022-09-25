SGK sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? 341 personel alımı yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (SGK) alınacak 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

SGK sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? 341 personel alımı yapılacak

'ye alınacak 341 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri belli oldu. yapmak isteyen adaylar ise başvuru tarihlerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, SGK sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?

SGK SÖZLEŞMELİ BAŞVURU TARİHLERİ

Buna göre; SGK gözleşmeli personel alımı başvuruları 30 Eylül-7 Ekim 2022'de e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılabilecek.

SGK sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? 341 personel alımı yapılacak - 1

KPSS ŞARTI ARANACAK

Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.

SONUÇLAR e-DEVLET ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

Adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayımlanacak.

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