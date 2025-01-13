SGK: Üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan gayrimenkulün devri mümkün değildir

SGK, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) SGK'ya teminat olarak bildirilen arsalara ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Açıklamada üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunmayan 1200'den fazla gayrimenkulün daha önce devrinin gerçekleştirildiği hatırlatıldı.



SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), keyfi uygulamalarla değil, kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yönetilmektedir. Bu doğrultuda, SGK'nın üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralması mevzuat gereği 'satış kabiliyeti olmadığı için' mümkün değildir. Bu konu, kamu yararı gözetmek adına büyük bir hassasiyetle uygulanmaktadır.



- SGK'nın uygulamalarında herhangi bir ayrımcılık veya keyfi işlem yapmadığını açıkça ortaya koymak adına ifade etmek isteriz ki bugüne kadar, SGK'ya birçok farklı siyasi partiye mensup belediyelerden 1200'den fazla gayrimenkul devri gerçekleştirilmiştir ve bu devirlerin hiçbirinde haciz, şerh veya ipotek bulunmamaktadır. Üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunan taşınmazların SGK'ya devri için teklif edilmesi, ya sürece dair bilgi eksikliğinden ya da teklif edenin kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır.

- Her iki durumda da bu yaklaşım, devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Üzerinde haciz, ipotek ve şerh olmayan; satış kabiliyetine sahip gayrimenkul teklif ettiklerinde ne kadar şeffaf bir süreç yönetildiğine tüm belediyeler şahittir. Meseleyi siyasi bir zemine çekerek üzerinde tartışma oluşturmak yerine gerçekten borçlarını kapatmak isteyen Belediyelere SGK olarak her türlü konuda yol gösterilmiştir ve bundan sonra da gösterilmeye devam edilecektir."



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 572 TAŞINMAZ SUNDUK



ABB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, SGK’ya borçlarımızın yapılandırılması için Anafartalar Çarşısı gibi kıymetli ve satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunduk. Ancak, bunlar görmezden gelinmiş ve tamamen gerçek dışı iddialarla 'tuvalet teklif edildi' şeklinde çarpıtılmıştır.



- Şimdi gelelim tuvalet gerçeğine, Ulus’ta bulunan 525 bağımsız bölümlü içerisinde tuvalet ve deposu da bulunan Anafartalar Çarşısı 2016’da üçlü protokolle SGK’dan alındı. 2 Eylül 2024’te 30 adedi arsa 525 adedi de Anafartalar Çarşısı’nın tamamı olmak üzere SGK’ya teminat olarak bildirildi. Bu çarşıyı SGK’dan protokolle alırken nasıl tuvaletler tapu kaydından çıkarılmadan teslim alındıysa yine aynı şekilde tuvaleti, deposu, bankamatik yerleriyle birlikte teminat olarak gösterilmiştir.



- Bu arsaların toplam değeri 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olup, üzerlerindeki toplam haciz tutarı yaklaşık 3 milyon liradır. Bu durumda, haciz tutarını değerinden düşüp kabul etmek mi zor geldi, yoksa 'silkeleyin' talimatı doğrultusunda bu arsaları kabul etmemek mi işinize geldi?"