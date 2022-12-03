SGK'nın ödemediği ithal kanser ilacı için mahkemeden karar

Özel sektörde çalışan 41 yaşındaki B.A'ya, Mayıs 2020 yılında beyin, karaciğer, kemik ve lenflere metastaz yapmış meme kanseri tanısı konuldu.



B.A'nın tedavisi sürerken işinden ayrıldı ve bir yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) malulen emekli oldu. Bu süreçte B.A. için Türkiye'de faydalı olabilecek tüm ilaçlar kullanıldı.



İlaçların yetersiz kalması sonucu tedaviyi yürüten doktorlar tarafından ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nce (FDA) 2022 yılında onaylanan İngiliz ve Japon ilaç firması tarafından piyasaya sunulan "Trastuzumab deruxtecan" etken maddeli ilacın kullanılması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine hasta yakınları tarafından ilacın kullanımı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılan başvuru uygun bulundu.



İlacın temini için yapılan başvuru, İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'nce 12 Ekim 2022'de reddedildi. Bunun üzerine hasta yakınları, bedeli yüksek olan ilacın kullanılmaması halinde B.A'nın hayatının tehlikeye gireceği, söz konusu ilacın bedelinin kesintisiz ve ücretsiz olarak SGK tarafından tarafından karşılanması için ihtiyati tedbir talebiyle dava açtı.



DAVA SONUNA KADAR İLAÇ BEDELİ KARŞILANACAK



Talebi değerlendiren Ankara 33. İş Mahkemesi, "Sosyal devlet, sosyal güvenlik hakkı kapsamında herkesin hayatı, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür. Davacının hastalığının niteliği gözetildiğinde ilacın tedavi edici olup olmadığını irdelemeden kanser hastasının yaşama umudunu desteklemesi dahi yeterli görülmüştür. Davacının reçete edilen ilacı kullanılmaması halinde ileride telafisi imkansız zararlara yol açacağı kanaatiyle tedbir isteminin kabulüne karar verilmiştir" denildi.

Mahkeme, dava sonuna kadar "trastuzumab deruxtecan" ilacın bedelinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına ve ilacın ithali için gerekli ödemenin doğrudan ithale yetkili Türkiye Eczacılar Birliği Yurt Dışından İlaç Temin Birimine yapılmasına hükmetti.