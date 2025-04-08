SGK'ya ait işyerleri satışa çıkarıldı

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait işyerleri, açık artırma usulü ihale ile satışa çıkarılacak. İhalenin başvuru tarihi ise 16 Nisan olarak açıklandı.

SGK'ya ait işyerleri satışa çıkarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti 'ya ait 10 adet işyeri satışa çıkarıldı.

Satış işlemi, elektronik satış portalı üzerinden açık artırma usulü ile yapılacak ihale ile yapılacak.

BAŞVURU TARİHİ 16 NİSAN

21-30 Nisan tarihleri arasında elektronik satış portalı üzerinden yapılacak olan ihalenin başvuru tarihi ise 16 Nisan olarak açıklandı.

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