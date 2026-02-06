Sosyal Güvenlik Kurumu'na yeni başkan
06.02.2026 00:08
Son Güncelleme: 06.02.2026 00:14
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazetede yayımlanan kararla SGK Başkanlığına Yunus Elitaş, BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya atandı.
Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına Yunus Elitaş atandı.
SGK Yönetim Kurulu üyeliğine Celalettin Sıvacı getirildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, üyeliklere Olcay Turan ve Raci Kaya atandı.
Raci Kaya, SGK Başkanıydı.