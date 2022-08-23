SGK'yı zarara uğratanlar hakkında suç duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sürdürülen İlaç ve Tıbbi Cihaz soruşturması kapsamında SGK'yı zarara uğratanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Haberler 23.08.2022 - 15:32

SGK'yı zarara uğratanlar hakkında suç duyurusu

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SGK'yı zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması' kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan işlemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından sürdürülen ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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